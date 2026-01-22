354 millones de colones distribuye CoopeAgri como bonificación de las compras del 2025

Desde este jueves 22 de enero y hasta el 30 de abril de este 2026, CoopeAgri, distribuye la bonificación del 2% correspondiente a las compras realizadas durante el año 2025.

Este beneficio que representa una distribución superior a los ¢354 millones entre asociados y clientes preferentes de la cooperativa.

Este importante monto refleja el impacto directo del modelo cooperativo de la cooperativa, por la confianza y preferencia de quienes compran en sus negocios se traduce, lo cual se traduce en un beneficio económico real para las familias y comunidades de la región.

A partir del 22 de enero de 2026, se inicia la entrega de esta bonificación del 2 % sobre las compras efectuadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, en todos los negocios comerciales de la cooperativa.

La bonificación podrá ser retirada en cualquiera de los siguientes negocios comerciales como: CoopeAgri Supermercados, CoopeAgri Servicentro, CoopeAgri Ferretería, CoopeAgri Suministros, CoopeAgri 24 Horas y AgriStore.

Con esta entrega, CoopeAgri reafirma su compromiso con el desarrollo económico local, demostrando que el respaldo de sus asociados y clientes preferentes se convierte en un retorno que fortalece el bienestar colectivo y la economía regional.

Quienes quieran tener este beneficio a futuro, que deben hacer.

Para consultas adicionales, CoopeAgri pone a disposición los teléfonos 2785-0240 (Servicio al Asociado) y 2785-0252 (Desarrollo Asociativo).