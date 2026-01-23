La próxima semana darán a conocer los estudiantes de nuevo ingreso a la Escuela de Música Sinfónica

Unos 200 niños y jóvenes realizaron la prueba de aptitud el año pasado, con miras de ser parte de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón.

Como parte del proceso se selección, durante esta semana se lleva a cabo un curso introductorio que culmina con un examen que se realizará este sábado 24 de enero.

El tipo de instrumento que tocaría cada estudiante depende de las habilidades que demuestre.

La cantidad de estudiantes de nuevo ingreso, todavía no se ha definido.

Por lo que, una vez que se realicen los exámenes, se analizan las notas y se espera dar la información de admisión el miércoles 28 de enero.

Cuando ya tengan la lista de los estudiantes admitidos, tendrán que hacer el proceso de matrícula.

Las clases inician en marzo.