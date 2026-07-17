En este mes esperan iniciar con la construcción de la nueva infraestructura para el Liceo Rural de Buena Vista de Rivas

Al fin. En este mes de julio de 2026, se espera que inicie la construcción de la nueva infraestructura del Liceo Rural de Buena Vista de Rivas, que estará siendo reubicado, debido a que el lugar donde se encuentra actualmente es de alto riesgo.

La obra será en un terreno de 10 mil metros, que se ubica 300 metros de las instalaciones que utilizan, que fue adquirido por la Junta Administrativa en el 2016.

La inversión será superior a los 600 millones de colones, como parte de las obras que llevan a cabo a través del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencias.

Los estudiantes de este centro educativo y el personal, han sufrido durante años por el peligro que representan las instalaciones, debido a que peligra que un deslizamiento los perjudique.

En el año 2024, los problemas empezaron a ser mayores, ya que se empezó a observar la caída de material constante por las lluvias y hasta se tuvo la visita de especialistas de la CNE, para analizar el deslizamiento, que posteriormente, indicaron que en efecto estaba en una zona de alto riesgo.

Hasta tuvieron que brindar lecciones de manera virtual.

Ahora, con el inicio de la construcción, la intención es que pronto el edificio nuevo quede listo y los estudiantes reciban lecciones en un lugar seguro.

Si todo sale bien, según el cronograma, para diciembre de este 2026, ya estaría la nueva infraestructura.