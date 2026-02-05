Nuevo curso lectivo 2026 inicia con importantes cambios

El Ministerio de Educación Pública presentó detalles importantes sobre el Curso Lectivo 2026, que inicia con el lema: “La escuela nos forma, la escritura nos impulsa y los valores nos guían”.

Este curso inicia con más niños y jóvenes están dentro del sistema educativo, se contabiliza una matrícula de 1.088.959 en los 5.315 centros educativos, en que trabaja un personal de más 88 mil personas.

El curso lectivo inicia con jornadas de capacitación nacional, que van del 9 al 20 de febrero de 2026, mientras que las lecciones comenzarán el lunes 23 de febrero 2026. El periodo de vacaciones de medio periodo irá del 6 al 17 de julio, posterior a lo cual el curso lectivo reiniciará y se prolongará hasta el viernes 9 de diciembre, los actos de graduación se llevarán a cabo el jueves 10 y el viernes 11 de diciembre.

La cobertura del Sistema Educativo continúa ampliándose, el ciclo Interactivo II pasó en 10 años de 60,2% a superar el 100% de cobertura; en el caso de transición fue de 80,3% a la totalidad de la población estudiantil de su rango de edad (preescolar); en primaria pasamos de 91,9% a un 95% y en secundaria de un 77,6% a un 84,1% en la última década.

Cambios para este curso lectivo

Las modificaciones al Reglamento de Uniforme Oficial en las instituciones educativas públicas son obligatorias en este curso lectivo 2026.

Se ha regulado la normativa interna de los centros educativo para brindarle un mayor respaldo a las autoridades institucionales y estandarizar criterios que solían presentar diferencias importantes entre centro y centro.

Se han emitido medidas para garantizar la integridad de la comunidad educativa., a partir de este curso se reforzará la revisión de bultos, y se establecerán lineamiento para el ingreso y permanencia en el centro educativo.

Se eliminó la figura del Adelantamiento de materias en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta (REAC).

Durante la conferencia se anunció que se presentó al Consejo Superior de Educación una propuesta para que la educación prescolar inicie a partir de los 3 años.

Este año contaremos con el primer mapa nacional de seguridad educativa, dentro de la plataforma SABER (SEGURED).

Inversión Educativa

La inversión en educación continúa creciendo, el presupuesto aprobado para el 2026 es de ₡2.771.516 millones, más de un 6% superior al del año anterior. Este gobierno muestra un innegable compromiso con la educación como eje del desarrollo.

Para este curso lectivo se contará con tres CEN-CINAI nuevos, 50 centros educativos públicos y 31 centros educativos privados.

758.228 estudiantes se verán beneficiados con servicios de alimentación en 4.568 centros educativos y 325.660 estudiantes cuenta con una beca del IMAS.161.909 son beneficiarios de los servicios de transporte en 1.328 centros educativos.

Para mejorar la Infraestructura Educativa este año se presupuestaron ₡29.850.000.000,00 para transferencias a las Juntas. También se asignó ₡2.497.898.290,00 para la compra de mobiliario y ₡2.500.000.000,00 para mantenimiento.

El 99% del estudiantado cuenta con acceso conectividad, así mismo, en 1.554 centros educativos se lograron mejoras en las velocidades de internet por medio de fibra óptica al 2025. El Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT) beneficia este año a 602.283 estudiantes en su Dimensión de Formación Tecnológica, y a 325.040 en la Dimensión de Transformación Pedagógica en el aula. En el 2025 el MEP logró implementar el PNFT en 4.579 centros educativos, alcanzando un 99% de cobertura, para el 2026 se proyecta cerrar con el 100% de cobertura de la meta propuesta.

Para fortalecer el sistema educativo, se logró crear 396 puestos nuevos. Este gobierno ha brindado estabilidad laboral mediante nombramientos en propiedad como nunca antes: