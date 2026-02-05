Atleta de Pérez Zeledón apunta a un 2026 con retos internacionales 

Por
Johan Garcia G.
-
0
38

José Pablo Elizondo conversó con Tv Sur sobre lo que espera para la temporada 2026, enfocado en las pruebas de 400 metros planos, comenzando con pruebas internacionales durante el fin de semana.

