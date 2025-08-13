Nuevo recinto para sesiones municipales de Pérez Zeledón funciona

De esta manera, Andrea Herrera, presidenta municipal, dio a conocer que el recinto donde se llevan a cabo las sesiones del Concejo de Pérez Zeledón, cuenta con todos los permisos del Ministerio de Salud.

La información la confirmó durante la sesión de este martes 12 de agosto.

Y es que, desde el pasado mes de junio de 2025, las sesiones se llevan a cabo en este nuevo espacio, que años atrás fue conocido como la estación de bomberos en San Isidro de El General.

La estructura se adaptó para las sesiones municipales y hubo cuestionamientos sobre el lugar, tanto así, que el tema fue abordado en varias sesiones y se tuvo inspecciones del personal del Ministerio de Salud, donde se hicieron observaciones, que ya se cumplieron y por lo tanto, tienen todos los permisos para desarrollar las sesiones.