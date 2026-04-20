Construyen una plazoleta en una de las esquinas del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro de El General

De esta manera, se espera quedé la nueva plazoleta que se está construyendo en una de las esquinas de la Terminal de Autobuses y Mercado Municipal en San Isidro de El General.

Será un nuevo espacio para los usuarios, donde podrán sentarse, descansar y tendrá una serie de plantas, que embellecerán el lugar, con una inversión de 99 millones de colones, que son parte de los recursos que se generan por alquileres en este mismo lugar.

El proyecto inició desde el año 2025, fue el 31 de diciembre que se adjudicó la primera fase, que comprendió todos los trámites administrativos y diseños.

Ya para el 18 de enero, se tuvo la segunda orden, que fue el inicio de la construcción.

Esta plazoleta tendrá 5 banquinas, se colocarán adoquines, dos pilas para consumo de agua potable, iluminarias, se sembrarán árboles, se tendrán tres accesos y hasta servicio de wifi.

Se colocará malla tipo panel y el espacio estará abierto en el mismo horario del Mercado, abriendo a las seis de la mañana, esto con el fin de tener una mayor seguridad de espacio de esparcimiento.

La obra se desarrolla en 430 metros cuadrados y se espera que esté lista a finales de mayo de este 2026.

De esta manera, buscan ofrecer un espacio diferente y que muchas personas se acerquen más al Mercado Municipal y Terminal de Buses.

Cabe indicar que como parte también de los proyectos que se están ejecutando, se trasladaron los tanques de gas que se encontraban en este espacio para otro costado y se aprovechó para duplicar la cantidad de 4 mil a 5 mil litros, además, se dejó espacio para un cilindro más.

Además, a la lista de suma un proyecto de seguridad de cierre perimetral del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses, que se concretará en dos etapas.

La primera será el cierre en la parte norte y oeste, que se espera arrancar a finales de mayo, con una inversión de alrededor de 22 millones de colones.

Y una segunda etapa, que será todo el restante, que incluye hasta portones metálicos con agujas, para el control de ingreso solo de autobuses.

En este caso, se invertirán alrededor de 150 millones de colones y se espera que se inicie a finales del año.