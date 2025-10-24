Parque Nacional Corcovado cumple 50 años de fundación

El Parque Nacional Corcovado, ubicado en la Península de Osa, celebra este año su 50 aniversario, reafirmando su papel como uno de los espacios naturales más extraordinarios del plane

Este sitio fue establecido como Parque Nacional el 24 de octubre de 1975.

Durante estos años, esta Área Silvestre Protegida ha protegido ecosistemas valiosos y ha salvaguardado una biodiversidad sorprendente: se estima que en su territorio alberga alrededor del 2,5 % de la biodiversidad mundial.

Esta riqueza natural lo convierte en un patrimonio no solo para Costa Rica, sino para la humanidad.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a través del Área de Conservación Osa(ACOSA-SINAC), prepara distintas actividades de celebración.

Juan José Jiménez, Director del Área de Conservación Osa, mencionó que: “Invitamos a la ciudadanía, a los turistas nacionales e internacionales, y a todas las personas que valoran la naturaleza, a sumarse simbólicamente a esta celebración. Cada visita responsable, cada acción de protección, aporta al mantenimiento de este espacio único.”

Para su información: Datos generales del Parque Nacional Corcovado.