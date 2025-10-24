60 estudiantes de tres colegios de Pérez Zeledón participan en segunda edición del torneo de programación

Este 24 de octubre, se llevó a cabo la segunda edición del torneo colegio de programación, organizado por la Universidad Nacional, campus Pérez Zeledón.

Participaron 60 estudiantes de los colegios técnicos profesionales de General Viejo y Ambientalista Isaías Retana Arias de Pedregoso, además del Colegio Científico.

Para los estudiantes, este tipo de torneos son importantes.

Para el torneo, se cuenta con un jurado de lujo, con representantes de diferentes empresas tecnológicas.

Los profesores, indicaron que hay todo un proceso de preparación.

Con este torneo, se promueven las carreras tecnologías.

Este torneo, esperan continuar organizándolo.