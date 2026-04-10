Patrimonio, tradiciones y arte son los protagonistas del Festival de las Esferas 2026

El Festival de las Esferas vuelve este fin de semana del 10 al 12 de abril, para celebrar el patrimonio y la cultura de la zona sur de nuestro país, con una amplia oferta de actividades educativas, artísticas y de entretenimiento.

Una de las actividades más llamativas de este festival es, sin duda, el alineamiento del sol con las esferas del monumento arqueológico en el Sitio Museo Finca 6, al amanecer.

Pero es importante conocer que gran parte de las actividades culturales, conciertos y presentaciones se realizarán en el anfiteatro y la plaza del parque de Palmar Norte, Palmar Sur y diversas instituciones como la UNED, CENECOOP, la Parroquia y la Escuela.

Este festival, en su décima quinta edición, contará también con el tradicional recorrido por los cuatro sitios declarados Patrimonio Mundial, para lo cual se contará con traslados gratuitos en microbús los tres días del festival, saliendo del parque de Palmar Norte.

La agenda de actividades es muy amplia durante estos tres días de Festival. Entre estas podemos destacar la feria cultural y artesanal en el Parque de Palmar Norte, con animación y música en tarima; lunada cultura, danza folclórica y música tradicional con grupos locales.

En el salón parroquial de la iglesia de Palmar Norte se podrá disfrutar y aprender con la exhibición de especímenes de taxidermia y charlas a cargo de expertos del Departamento de Historia Natural del MNCR.

También en Palmar Sur se llevará cabo una caminata histórica por la zona americana, además se contará con una exhibición fotográfica histórica y de pinturas de Rafael Chávez Navarro, así como un conversatorio de Libros y esferas en el CENECOOP, con la presentación del libro “El Indio Venancio y el árbol mágico de Palmar Sur”.

La sede de la UNED también presentará el documental y foro “Buscadores de Murciélagos”, y en la escuela Eduardo Garnier Ugalde se podrá observar la exhibición “Máscaras boruca y bicicleta”.

Para complementar los recorridos por los sitios de Patrimonio Mundial, la Asociación de Desarrollo Integral del Finca 6-11 realizará un recorrido histórico por la empacadora. También se llevarán a cabo dos visitas a las obras de rescate arqueológico que está realizando el arqueólogo Francisco Corrales del Departamento de Antropología e Historia del MNCR, como parte de los trabajos del Aeropuerto Internacional.

En Finca 6, y en los parques de Palmar Norte y Sur, se llevará a cabo la obra Plagioclasas: improvisaciones para una piedra viva, un proyecto artístico el apoyo de Iberescena Artes Escénicas Iberoamericanas.