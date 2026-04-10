Estudiante de Pérez Zeledón participará en programa educativo de la NASA 2026

Marco Bermúdez Madriz, estudiante de quinto nivel del Colegio Científico de Pérez Zeledón, vivirá una gran experiencia que marcará su vida.

Estará en the United Space School 2026 es un programa educativo internacional intensivo, impulsado por la Foundation for International Space Education (FISE) con apoyo de la NASA.

Por lo que estará en una pasantía del 18 de julio al dos de agosto de este año.

En estos días, participará en un grupo de 50 estudiantes de diferentes países, quienes se encargarán de diseñar una misión tripulada a Marte, trabajando en equipos multiculturales junto a mentores y científicos en Houston, Texas.

Marco fue seleccionado junto a otra estudiante del Colegio Científico de Alajuela para participar y un profesor del Colegio Científico de Cartago.

Para este joven de 17 años de edad, vecino barrio Valverde en San Isidro de El General, será una gran experiencia, luego de hacer un gran esfuerzo para ser seleccionado.

Marco, tiene esta gran posibilidad de formar parte de la delegación costarricense, en este prestigioso programa.