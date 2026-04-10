Más de 600 millones de colones del PROERI se invirtieron en mejoras en cinco escuelas de Pérez Zeledón

Los estudiantes de estos cinco centros educativos ubicados en San Isidro de El General, Cajón, San Pedro y Daniel Flores, continuarán su proceso educativo en 2026 de forma segura y en condiciones dignas gracias a la rehabilitación de la infraestructura de estas escuelas.

Esto, porque la realidad de más de 500 estudiantes de Pérez Zeledón es diferente este 2026, ya que ahora cuentan con mejores condiciones de infraestructura para recibir sus lecciones gracias a la intervención de cinco escuelas con una inversión de más de 600 millones que realizó la CNE en este cantón.

Esto es parte del enlace de esfuerzos entre la CNE y el Ministerio de Educación Pública, se intervinieron la Escuela Laboratorio, Escuela San Agustín, Escuela Renacer, Escuela Pavones y Escuela Quizarrá que fueron dañados por los efectos del Huracán Julia en el 2022.

A la Escuela Quizarrá en Cajón, que durante años ha enfrentado limitaciones de espacio, se le realizaron intervenciones como la construcción de tres aulas académicas, paso techado y servicios sanitarios, entre otras mejoras.

Las otras cuatro escuelas, recibieron la intervención en la estructura y cubierta de techos, colocación de cielo rasos, sistema pluvial y sistema eléctrico.

Así como la construcción de un muro de protección en la Escuela Laboratorio, esto para darle mayor seguridad y protección a esta infraestructura educativa.

Otras 19 intervenciones se realizarán en este mismo cantón, en las cuales se incluyen el Liceo Rural Buena Vista en Rivas y el CTP General Viejo en el distrito El General. De estas intervenciones, cuatro ya se encuentran en fase de construcción y siete más en fase de diseño.

Todas estas obras en Pérez Zeledón se financian mediante el programa PROERI, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Este programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de más de 2 millones de personas en el país, a través de la reconstrucción integral de más de 450 obras públicas, seguras, accesibles y resilientes.