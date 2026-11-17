El cantón de Pérez Zeledón se ubicó en la posición 16 de 82 cantones evaluados en el Índice de Competitividad Cantonal (ICN) 2026, con una calificación de 61,1 puntos de 100 posibles, resultado que lo coloca en el nivel de desempeño competente.

Así se detalle en el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC).

El cantón logró una escala importante de 15 posiciones, pues en el 2025, estuvo en la posición 31.

Estos son parte de los datos.

Instituciones con 54 pts. Posición nº40

Infraestructura con 65.7 pts. Posición nº18

Acceso a TICS, tecnologías de información, con 68.4 pts. Posición nº41

Salud con 66.8 pts. Posición nº24

Habilidades y Competencias con 59.9 pts. Posición nº22

Dinamismo de Mercados con 52 pts. Posición nº31

De acuerdo con los resultados del informe, Pérez Zeledón destaca en diferentes indicadores relacionados con la educación y el acceso a servicios.

Entre sus dimensiones mejor calificadas sobresale la cobertura educativa, donde alcanzó una puntuación de 100 puntos, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional.

También figuran entre sus fortalezas las redes de voz móvil (telefonía), con 92,5 puntos, estando en la posición número 67 y el acceso a servicios públicos, con 91,5 puntos, en la posición 58.

Sin embargo, el análisis también identifica áreas que representan desafíos para el desarrollo y la competitividad del cantón.

Entre las dimensiones con menor puntuación se encuentran la exportación de bienes, con 10,7 puntos, ubicándose en la posición 44; la transformación digital, con 20,3 puntos, estando en la posición 51 y la educación técnica, con 35,4 puntos, también en la posición 51.

En otros indicadores, el cantón registra una participación electoral del 70,3%, mientras que el porcentaje de estudiantes de primaria que reciben todas las materias especiales alcanza el 13,5%.

En materia de seguridad, la tasa de homicidios se ubica en 7,5 por cada 100 mil habitantes. Por su parte, el 38,6% de la red vial cantonal se encuentra en buen estado.

Pérez Zeledón, perteneciente a la región Brunca, cuenta con una población de 133.160 habitantes y una extensión territorial de 1.901,1 kilómetros cuadrados.

Los resultados del Índice de Competitividad Cantonal permiten identificar las fortalezas y los principales retos de cada territorio, aportando información para orientar decisiones y promover mejores condiciones de desarrollo económico y social.