Poco más de 15.000 licencias expiran en abril

Durante el mes de abril, 15.660 licencias de conducir cumplirán su plazo de vigencia,

esto quiero decir que sus dueños deberán renovar el documento para evitar exponerse

a una multa y conducir acorde con la Ley de Tránsito.

Es precisamente esta Ley, la que habilita a los conductores para que puedan realizar el

trámite de renovación, 3 meses antes de que su documento expire, de manera que no

deban esperar a que ese día llegue para aplicar el trámite, es decir, actualmente pueden

renovarse no solo las licencias que vencen en abril, sino también en mayo y junio.

El servicio de renovación de licencias se brinda tanto en las sedes de Educación Vial

como sucursales identificadas del Banco de Costa Rica.

En el caso de la Dirección General de Educación Vial, semanalmente, los días jueves a

partir de las 8 am, se habilitan las citas para este trámite y según los reportes con que

cuenta esta Dirección del MOPT, siempre hay espacios disponibles. Las citas se otorgan

a través del sitio web

https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/SolicitarCitaTramite.

El horario de atención de las sedes de Educación Vial es de 7:00 am a 3:00 pm, de lunes

a viernes, con los requisitos correctos y completos el nuevo documento se entrega de

inmediato.

Es importante destacar que, para obtener la cita, el interesado debe haber realizado el

pago por concepto de renovación, este monto varía según el comportamiento que haya

registrado el conductor en carretera, como monto máximo se deben cancelar ¢10.000.

Además, la persona debe estar al día con la cancelación de multas (o que la misma esté

en proceso de impugnación) y contar con 5 puntos o menos, acumulados por

infracciones.

Si no cumple con alguno de estos requisitos (pago del servicio, estar al día con

infracciones o mínimo de puntos acumulados) el sistema no le permitirá obtener

la cita.

Asimismo, el día que le corresponde presentarse a su cita debe portar el código del

dictamen médico vigente (tiene 6 meses de validez a partir del día que el doctor lo emite)

y el documento de identificación vigente y en buen estado. Debe respetar los protocolos

por COVID-19, como lo es el uso obligatorio de mascarilla.

En el caso de Banco de Costa Rica, gracias a Gobierno Digital, la renovación puede

tramitarse con cita previa llamando al número 800-BCRCITA (800-2272482) o en el sitio

web https://bcrcita.bancobcr.com/citas/ (se debe cancelar un monto adicional por

comisión bancaria).

