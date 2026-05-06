Presidente Rodrigo Chaves tildó de “sinvergüenzas” a grupo opuesto al areteo

De esta manera, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió a lo que denominó un “grupo pequeño” de ganaderos quienes se oponen al areteo.

Dijo que el sistema de Senasa colapsó, debido a que muchos productores dejaron todo para último.

Por lo que se aprobó una última fecha para que se pongan en regla, que será el 26 de octubre de 2026.

Las autoridades de Gobierno, indicaron que desde que comenzó el areteo, se reporta una baja en el robo de ganado.

Finalmente, el Presidente Chaves, hizo la advertencia de que será la última prórroga y que no van a aguantar “malacrianzas” a quienes se oponen.

Así que en el Gobierno, indicaron que será el último plazo para los ganaderos ponerse al día.