Participen en los cursos de atención al cliente con discapacidad e inclusión laboral a empresas socialmente responsables

Durante cuatro jueves se estará llevando una capacitación sobre la atención al cliente con discapacidad e inclusión laboral a empresas socialmente responsables.

Va dirigido a a todo el personal de empresas, principalmente Recursos Humanos, personal del Servicio al Cliente, entre otros.

Las clases serán de manera virtual por medio de la plataforma teams de dos a cuatro de la tarde. Estas se darán el jueves siete, 14 y 21 de mayo y el cuatro de junio.

Esta iniciativa la impulsa el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en conjunto con la Municipalidad de Pérez Zeledón y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Los temas que abordarán son derechos humanos, atención al cliente con discapacidad, dimensiones de la accesibilidad, responsabilidad social empresarial, vida independiente, programa de empleabilidad, inclusión laboral y proyecto de talento.

Los interesados en participan, tienen que completar un formulario, que se encuentra disponible en la página en Facebook de la Municipalidad.

Esta actividad no tendrá costo alguno.

Cabe indicar que los participantes recibirán un certificado de participación por un total de 10 horas a las personas que se registran y asisten al 100% de los temas.