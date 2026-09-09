Black Hawks de Pérez Zeledón conquistó el tercer lugar en flag football 

El Black Hawks de Pérez Zeledón destacó en la competencia de flag football, donde consiguió un meritorio tercer lugar entre 15 equipos participantes.

El conjunto generaleño mostró un gran nivel competitivo a lo largo del torneo, especialmente durante la fase de grupos, en la que logró mantenerse invicto.

La combinación entre jugadores de experiencia y nuevos talentos fue uno de los aspectos que permitió al equipo mantenerse competitivo y avanzar hasta las instancias decisivas de la competencia.

Con este resultado, el Black Hawks de Pérez Zeledón cierra una destacada participación y confirma el crecimiento del equipo dentro del flag football, dejando además una importante experiencia para sus nuevos integrantes.