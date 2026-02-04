Regional del MEP en Pérez Zeledón se alista para la capacitación de los docentes

Del 9 al 20 de febrero de 2026, funcionarios del sistema educativo nacional participarán en procesos de capacitación integral.

En el caso de la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, serán aproximadamente 2500 en primaria y 949 en secundaria, para un total de 3449 docentes.

Ya se trabaja en la coordinación del proceso, de ahí que, a partir de este cuatro de febrero, que ingresan los directores de los centros educativos, se hace un mapeo circuital en conjunto con los supervisores, con el fin de analizar la capacidad de conectar a sus docentes en las diferentes capacitaciones.

Se hace un análisis de capacidad de internet de cada centro educativo, con el fin de que se tenga el lugar para que puedan participar.

Dentro de las alternativas que se trabajarán, es desplazar al personal a otro centro educativo no más de 10 kilómetros de su escuela o colegio, en el caso de que no se tenga el acceso que se requiere.

También, que los educadores de escuelas unidocentes, se reúnan en una sola sede.

El Departamento de Asesoría de Pedagogía ya tiene la coordinación para los trabajos de la primera y segunda semana.

Durante estas dos semanas, participarán en una oferta nacional de diez temáticas formativas.

Los contenidos de capacitación abarcarán grandes ejes estratégicos orientados al fortalecimiento de la calidad educativa y del bienestar institucional.

Entre ellos destacan: fortalecimiento de los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas; innovación pedagógica y aprendizaje activo; convivencia, respeto y cultura institucional; liderazgo positivo de los equipos directivos; inclusión educativa y atención a la diversidad; salud mental, autocuidado y manejo del estrés; habilidades blandas y motivación estudiantil; prevención de la violencia; educación ambiental y sostenibilidad; y seguridad y protección de riesgos (SUGURED).

Asimismo, se desarrollarán espacios de formación en neuroeducación, evaluación para el aprendizaje, uso responsable de la inteligencia artificial y herramientas tecnológicas, Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA), lineamientos, gestión de comedores escolares, alimentación saludable, y capacitación diferenciada para territorios indígenas, junto con módulos especializados para el personal de seguridad y las juntas de educación.

Del 16 al 20 de febrero, estarán en cinco grupos.

Los grupos estarán organizados por materia.

Asimismo, los directores tienen que organizar la parte administrativa y docentes.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con las organizaciones sindicales que conforman la Junta Paritaria (SEC, ANDE, APSE y SITRACOME), reflejando un trabajo conjunto en favor de la mejora continua del sistema educativo.

De esta manera, los funcionarios participarán en procesos de capacitación integral, antes del inicio oficial de las lecciones el lunes 23 de febrero.