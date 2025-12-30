Retoman uso de instalaciones de odontología del Hospital Escalante Pradilla

Desde el lunes 29 de diciembre, se retoma el uso de las instalaciones del Hospital Escalante Pradilla para los servicios de Odontología.
Así se dio a conocer por parte del centro médico, a través de sus redes sociales.
Si desea una sacar cita debe tomar en cuentas las siguientes consideraciones:
Adultos Mayores: Un día antes de lunes a viernes
Horario: 12:30 pm a 1:30 pm
Modalidad: Presencial o por llamada telefónica.
Mujeres Embarazadas: Un día antes de lunes a viernes
Horario: 10:00 am
Modalidad: Presencial
Público en General : Un día antes de lunes a viernes
Horario: 1:30 pm
Modalidad: Presencial
Recuerde que debe tener los datos actualizados.
Sólo se otorgarán citas a usuarios que corresponda este centro Hospitalario, de lo contrario debe dirigirse a su EBAIS de adscripción.
Tome en cuenta que un paciente nuevo requiere dos espacios.