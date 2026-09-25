9 proyectos representarán a la regional del MEP de Pérez Zeledón en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología

Este viernes 25 de septiembre, fueron seleccionados los nueve proyectos que representarán a la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Zeledón en la Feria de Ciencia y Tecnología.

Estos son los proyectos ganadores.

Primaria indígena: Susandely Serrano y Keila Segura de la Escuela China Kichá. Proyecto: nuestro techo tradicional que tenemos para conversar con los sabios y la familia.

Educación especial primaria: Hernán Sánchez del Centro de Educación Especial. Proyecto: gigantes del pasado, evolución, adaptación y desaparición de grandes animales prehistóricos.

Primaria académica regular: Saulo Alvarado de la Escuela Hernán Rodríguez Ruiz de Palmares. Proyecto: sistema nervioso como centro de control del cuerpo humano.

Primaria académica unidocente: Valentina Fallas y Sebastián Valverde de la Escuela Santa Cecilia. Proyecto: entre libros y montañas, una radiografía de la comprensión lectora en las escuelas unidocentes y multigrado del Circuito 08.

Secundaria académica regular: Samira Hidalgo de la Escuela y Colegio Del Valle. Proyecto: evaluando el lado oculto de los protectores solares en ambientes marinos.

Secundaria técnica: Camila Umaña del CTP San Isidro. Proyecto: más allá de los síntomas, la influencia del estilo de vida en la salud menstrual de los adolescentes.

Educación para jóvenes y adultos: Deilyn Mora y Fanny Ureña del CINDEA de Pejibaye. Proyecto: nunca es tarde, desafíos y motivaciones de las personas adultas que regresan al sistema educativo.

Educación Especial secundaria: Juan Pablo Amador del CTP Ambientalista de Pedregoso. Proyecto: bioplástico.

Secundaria científica. Hillary Bonilla, José Armando Castillo y Montserrat Ceciliano del Colegio Científico. Proyecto: captación de moléculas del CO2.

La etapa regional de la Feria Científica, se llevó a cabo en la UISIL.

Ahora, estos estudiantes tendrán que prepararse para la etapa nacional, que será en noviembre en la UCR.