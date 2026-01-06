Se espera que en este mes de enero se concluya el proyecto de mejoras de la instalación eléctrica de la Catedral

Con el fin de tener un templo seguro, es que se lleva a cabo el proyecto de cambio de la instalación eléctrica en la Catedral de San Isidro de El General.

Se tuvo una inversión de 16 millones de colones y se ha hecho por etapas. Se espera que quede concluido en este mes de enero.

Todo eso, es parte de las acciones que se tienen para mejorarla.

A esto se suma, el mantenimiento constante que se tiene.

El cura párroco, también aprovechó para agradecer a todas las personas, quienes los apoyan.

De esta manera, se sigue trabajando en diferentes obras para mejorar la Catedral de San Isidro de El General.