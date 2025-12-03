Séptima Conferencia de investigaciones científicas se realiza en el campus Pérez Zeledón de la UNA

90 personas de las diferentes universidades públicas del país, además de invitados de Estados Unidos, Brasil y Perú, participan en la Conferencia BIP de Procesamiento Bioinspirado.

La actividad dura tres días, es decir, de este miércoles tres al viernes cinco de diciembre.

Los participantes, destacan que se lleven a cabo este tipo de intercambios científicos, para mejorar el trabajo que hacen.

De esta manera, esperan que la Conferencia se lleve a cabo de la mejor manera y que los participantes, adquieran mayores conocimientos.