Si ingresa de manera ilegal al Chirripó se puede exponer a una multa de hasta un millón 400 mil colones

Por mes, el Área de Conservación La Amistad Pacífico, ha detectado hasta 50 personas ingresando de manera ilegal al Parque Nacional Chirripó.

Y es que ahora a quienes encuentren realizando esta practica se exponen a altas multas de hasta un millón 400 mil colones.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), informó a la ciudadanía que ya se encuentra vigente, luego de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta (Alcance No. 39 a La Gaceta No. 71, páginas 8 a 11), la reforma al artículo 8 y la adición de los artículos 9 BIS y 9 TER a la Ley No. 6084, Ley del Servicio de Parques Nacionales, mediante el Decreto Ejecutivo No. 10861, expediente legislativo No. 22.878.

Esta reforma tiene como objetivo fortalecer la protección de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), mediante la implementación de sanciones administrativas más estrictas, que incluyen multas por conductas que pongan en riesgo tanto los ecosistemas como la seguridad de las personas, por ejemplo los ingresos a zonas no autorizadas de las Áreas Silvestres Protegidas.

Entre las principales disposiciones, se establecen las siguientes multas y sanciones:

Tres salarios base:

Ingreso a sitios no autorizados

Ingreso fuera del horario establecido

Ingreso sin el pago correspondiente

Promoción de ingreso a sitios no autorizados en medios digitales

Siete salarios base:

Operadores turísticos que promuevan o vendan tours a sitios no autorizados

Diez salarios base:

Ingreso a sitios de alto riesgo

Reincidentes:

Aumento del 50% adicional sobre la multa correspondiente

Prohibición de ingreso a Áreas Silvestres Protegidas por un período de un año

Rescate:

Cinco salarios base adicionales por cada persona rescatada

Diez salarios base adicionales al guía u operador turístico involucrado

El salario base se encuentra en 462 mil colones.

Tras esta publicación, el MINAE-SINAC reforzará los operativos de control, vigilancia y protección en las Áreas Silvestres Protegidas a nivel nacional, con el objetivo de prevenir el ingreso no autorizado y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante estos operativos, se procederá con la aplicación de las nuevas sanciones a todas aquellas personas que sean detectadas realizando actividades no permitidas o ingresando a sitios no autorizados.

Desde el MINAE-SINAC se hace un llamado a la ciudadanía y al sector turístico a respetar la normativa vigente, ingresar únicamente por los sitios autorizados y acatar las regulaciones establecidas, con el fin de resguardar la integridad de las personas y la conservación del patrimonio natural del país.