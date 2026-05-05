Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Escalante Pradilla será intervenida para mejoras este 2026

Una de las áreas más importantes y de mayor cuidado en el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla en Pérez Zeledón, es la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por esa razón, se trabaja en un proyecto de mejoras, con el fin de que se cuente con la mayor calidad posible para la atención de los pacientes que son trasladados aquí.

Esta es una sección especializada que brinda atención médica continua, monitoreo constante y soporte vital a pacientes con enfermedades o lesiones graves que ponen en riesgo la vida, contando con tecnología avanzada y personal altamente calificado.

Debido a esta importancia, es que se estará realizando una inversión de alrededor de 80 millones de colones, para llevar a cabo el cambio de pisos, paredes, muebles y otros.

Las obras serán en el segundo semestre de este 2026, pero no se tiene fecha, porque se está a la espera del proceso de adjudicación.

Como es un área muy delicada, se trabaja en un plan para esta Unidad.

En la Unidad actual se tiene capacidad para cuatro pacientes, por lo que a futuro esperan contar con una nueva Unidad de Cuidados Intensivos, que tenga mayor capacidad de pacientes.

Aparte de este proyecto, también se trabaja en las obras para la protección contra incendios del centro médico regional, que incluye la instalación de un sistema de rociadores automáticos, un sistema de detección y alarma contra incendios y la compartimentación con paredes, cielos y puertas corta fuego de las zonas más sensibles del hospital.

Con ello, se pretende garantizar el máximo grado de seguridad para los pacientes, usuarios y personal que diariamente laboran, visitan o transitan por las instalaciones de este establecimiento de salud, así como proteger la infraestructura contra posibles daños en caso de incendio.

También, en la lista de mejoras se encuentra el remplazo del transformación eléctrico para albergar más equipo, la colocación de aire acondicionado en el salón de Medicina de Mujeres y mejoras en los cinco quirófanos.