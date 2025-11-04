Siguen con riesgo, estudiantes del Liceo Rural de Río Nuevo en Pérez Zeledón deben cruzar quebrada crecida para llegar a sus casas

Esto sucedió la tarde de este martes cuatro de noviembre de 2025, a eso de las dos con 40 minutos de la tarde.

Cinco estudiantes del Liceo Rural de Río Nuevo, tuvieron que cruzar con río sucio y crecido, debido a los fuertes aguaceros que se presentaron.

Se trata del paso sobre la Quebrada Cecilia, donde hace falta una estructura y cada vez que llueve, los padres de familia, deben ir a recoger a sus hijos, para ver si pueden pasar, para que puedan llegar a sus casas.

Precisamente, en mayo anterior, debido a los fuertes aguaceros, también se captaron imágenes muy similares a estas.

En Tv Sur, informamos en aquel momento que mediante resolución número 2022 – 022678 del 30 de setiembre del 2022, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo y le ordenó a la Municipalidad de Pérez Zeledón y a la Comisión Nacional De Prevención De Riesgos Y Atención, la construcción de varias obras.

Por este lugar, la Municipalidad de Pérez Zeledón, tiene previsto la construcción de un paso vehicular sobre la quebrada Cecilia.

Se trata de una estructura tipo badén trapezoidal para paso vehicular el cual cuenta con 30 m de largo, 4,5 m de ancho y 0,20 m de espesor (sin alcantarillas, el agua pasa sobre la losa de concreto).

Esta estructura estará construida con concreto hidráulico y acero reforzado.

Además, para minimizar el impacto de las aguas tendrá un enrocado sumergido de 1 m de ancho y un “diente” en concreto hidráulico de aproximadamente 1 m de profundidad y 1 m de ancho.

El monto estimado es de 34 millones de colones, recursos provenientes de la Ley 8114 y según el cronograma presentado se estima que se construirá en enero 2027.

El jerarca municipal, dijo en mayor anterior, que harán lo posible para que los vecinos tengan pronto un paso seguro.