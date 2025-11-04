29 proyectos de 11 escuelas participaron en el primer Mercado Cooperativo del MEP en Pérez Zeledón

Fueron 29 los proyectos de 11 escuelas que fueron expuestos durante la primera Feria Regional de Cooperativas Estudiantiles de primaria, que organizó la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón.

La actividad tuvo lugar en la Feria del Productor Generaleño y fue abierta al público.

Semanas atrás, en cada una de estas escuelas participantes, se llevó a cabo un mercado cooperativo y para participar en este encuentro regional, se seleccionaron proyectos de cada escuela.

Esperan que esta actividad se pueda continuar realizando en otros años.