Tope de la Expo P.Z. 2026 reunió a caballistas de todo el país

Esto fue parte del Tope de la Expo P.Z. 2026, que estuvo a cargo del Comité de Caminos de Caña Blanca de Barú.

En esta ocasión, tomaron la decisión de dedicarle la actividad, a seis herreros de la Zona Sur como son: Rosvin Muñoz, Luis Araya, Alexander Ortiz, Hubert Zúñiga, Cristopher Rodríguez y Juan Rafael Vargas.

Los asistentes, se mostraron complacidos por la organización de la actividad, que salió de la cancha de deportes de Palmares y concluyó en el campo ferial.

Además, con el fin de dejar la ruta dos sin boñiga ni basura, el Proceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad, se encargó de hacer la limpieza.

