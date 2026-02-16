Niña de 4 años fue el primer caso importado de sarampión y se reportó en Pérez Zeledón

El Ministerio de Salud confirma un caso importado de sarampión en el cantón de Pérez Zeledón, diagnosticado por el Centro Nacional de Referencia Virológica del INCIENSA. Un caso importado es aquel en el que la persona adquirió la enfermedad fuera del país y desarrolló los síntomas tras ingresar a Costa Rica.

Se trata de una niña de 4 años, de nacionalidad mexicana, sin evidencia documental de vacunación, con antecedente de viaje reciente a México. La menor evoluciona satisfactoriamente, se mantiene en aislamiento domiciliar y no presenta complicaciones. Se identificaron tres contactos directos del núcleo familiar, quienes permanecen asintomáticos.

El Ministerio de Salud, en conjunto con la CCSS, activó de inmediato el protocolo correspondiente, realizando el abordaje epidemiológico, seguimiento de contactos y recomendaciones a familiares y personas vecinas. Las acciones de vigilancia continúan para prevenir casos secundarios y proteger la salud de la población.

En Costa Rica, el último caso endémico de sarampión se registró en 1999. Posteriormente se han confirmado 15 casos importados o asociados a importación. El último caso importado se reportó en 2025 en Guanacaste, sin generar contagios adicionales.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Inicia con fiebre, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos, seguido de un brote en la piel que comienza en la cara y se extiende al cuerpo. Se transmite por el aire al toser, estornudar o hablar, especialmente en lugares concurridos.

La vacunación es la forma más efectiva de prevención. En Costa Rica, el esquema oficial contempla dos dosis de la vacuna triple viral (SRP): a los 15 meses y a los 4 años de edad. Se insta a padres y madres de familia a verificar que los menores tengan el esquema completo.

Ante el aumento de casos en la región de las Américas, el Ministerio de Salud recomienda a las personas que planean viajar verificar y actualizar su vacunación al menos dos semanas antes del viaje. Si después de regresar presentan fiebre y erupción en la piel entre 7 y 21 días posteriores, deben acudir de inmediato a un centro de salud e informar sobre el antecedente de viaje.

El Ministerio recuerda que mantener las vacunas al día protege no solo a quien viaja, sino también a su familia y comunidad, e insta a la población a informarse únicamente por medios oficiales.