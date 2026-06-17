Tres equipos de alta tecnología llegan a reforzar la atención en el servicio de terapia física del Hospital Escalante Pradilla

Un tecarterapia, un equipo de ondas de Choque y un láser de alta intensidad, fueron los tres que se entregaron al servicio de terapia física del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón.
El proyecto fue gestionado por la Asociación Pro Hospital y financiados por la Junta de Protección Social.
Al mes, en terapia física, atienden a unos 400 pacientes.
En terapia física, ya han entregado otros equipos.
Esta semana, también se entregó una torre de artroscopia al servicio de cirugía de ortopedia de este centro médico.