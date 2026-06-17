Brindan capacitación para mejorar la atención en pymes turísticas

Durante dos días, un grupo de personas participó en la capacitación denominada: procesos en la recepción de pymes turísticas.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Turismo, Industria, Turismo y Agricultura den Pérez Zeledón, ubicadas en San Isidro de El General.

Fue promovida por la Municipalidad por medio de la Oficina de Gestión Turística, en conjunto con el ICT, la Cámara de Comercio, el INA, la Cámara de Turismo Rural Comunitario del Chirripó y el Centro Científico Tropical.

Quienes participaron en el proceso formativo, consideran muy importante aprender para mejorar.

Otra de las capacitaciones que se realiza en conjunto con el ICT.