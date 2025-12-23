Un nuevo parqueo se construirá al costado sur de la Catedral de San Isidro de El General

Un lugar estratégico. Pensando en la gran cantidad de vehículos que circulan a diario en la ciudad de San Isidro de El General, es que se tomó la decisión de que se construya un parqueo al costado sur de la Catedral de San Isidro de El General.

La decisión fue tomada por la Curia Diocesana, presentada por el Obispo, Monseñor Juan Miguel Castro.

Ya el área fue cerrada, como parte de las acciones a concretar.

La intención es que tenga la capacidad a 26 vehículos y una casetilla de guarda, con el mismo funcionamiento que el parqueo que se ubica al costado norte.

El proyecto se espera concretar para el 2026.

Desde octubre de este 2025, las autoridades de la Diócesis de San Isidro tomaron la decisión de demoler el edificio que se encuentra contiguo a la Catedral, donde funcionaba un restaurante, estructura que se encontraba en malas condiciones, con problemas con la instalación eléctrica, paredes y otros detalles.

Por años, fue un espacio emblemático y que tuvo mucha historia, pero ya se encontraba desocupado y en muy malas condiciones, por lo que consideramos que lo mejor era demolerlo en lugar de prácticamente construirlo nuevo.

La demolición de la estructura se llevó a cabo a finales de octubre y principios de noviembre.

Y ahora se dio el cierre de la estructura.