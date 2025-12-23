En la Cámara de Comercio destacan que parquímetros no se cobren en diciembre

Tras un acuerdo del Concejo Municipal, durante este mes de diciembre, no se tiene que pagar por utilizar los espacios de parquímetros en la ciudad de San Isidro de El General.

La decisión se tomó como una medida de apoyo al comercio local. Esta suspensión es una estrategia implementada para incentivar las compras durante la temporada navideña.

Precisamente, todos los años, la misma Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Zeledón, solicita a los regidores este acuerdo, con el fin de apoyar a los comerciantes y que los consumidores, encuentren un espacio para dejar su vehículo, mientras hace las compras.

Cabe indicar, además, que en la Municipalidad, hicieron un llamado al uso correcto de estos espacios, ya que detectaron conductas irresponsables, pues se aprecian vehículos estacionados todo el día en el centro por parte de empleados de comercios y empresas, ocupando espacios que deberían ser rotativos para clientes.

Así que tenga en cuenta, que durante lo que resta de este mes de diciembre, el área de parquímetros, no se está cobrando.