OIJ investiga muerte de chileno de 36 años en Dominicalito de Osa

Un hombre de apellido Ojeda de nacionalidad chilena de 36 años de edad, fue encontrado sin vida esta mañana. Los hechos se reportaron en Dominicalito de Osa.

De acuerdo con prensa del OIJ, los agentes informaron que el incidente se recibe a eso de las 7 de la mañana, cuando personas en la cercanía del lugar, alertan sobre el hallazgo del cuerpo de este masculino.

Los agentes judiciales se apresaron al sitio, realizan el levantamiento del cuerpo, el cual será remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

Con esto se pretende determinar la causa exacta de la muerte y también continuar con la investigación referente a este caso.

De momento, de manera preliminar, se informó que no se observan heridas de gravedad, sin embargo, el caso está en investigación.