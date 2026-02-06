UNA sede Región Brunca tendrá un incremento en estudiantes de nuevo ingreso en el 2026

El lunes 16 de febrero inician las clases en la Universidad Nacional y en el caso de la sede Región Brunca, que comprende los campus Pérez Zeledón y Coto, se tendrá un incremento en los estudiantes de nuevo ingreso.

De acuerdo con el decano, Elvis Rojas, se tendrán 576 de estudiantes de primer ingreso, lo que significa un incremento en más de 40 alumnos en comparación con el 2025.

Un tema que les preocupa, es que muchos jóvenes llegan con poca formación, sobre todo en materias como matemáticas e inglés.

Entre estudiantes de nuevo ingreso y regulares, son 1795.

Uno de los objetivos en los que trabajan, es en la deserción, con el fin de que los alumnos no dejen las carreras.

Se trabaja en tener nuevas carreras, que motiven a los estudiantes.

Igualmente, el tener mejores infraestructuras.

En el Campus Coto, esperan llevar a cabo un proyecto de remodelación y además, se trabaja en la apertura de una carrera de administración de empresas itinerante en el cantón de Coto Brus, que se espera para el segundo semestre del año.

Este año se brindarán alrededor de 10 carreras, de las cuales, algunas son nuevas.

Algunas de estas son: Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos, que se impartirá en los dos campus: Pérez Zeledón y Coto, e Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción, en Pérez Zeledón.

Además, en este mismo campus se impartirán el bachillerato y licenciatura tanto en Planificación Económica y Social como en Inteligencia y Estrategia Global, y la licenciatura en la Enseñanza del Inglés.

Esta oferta responde a las necesidades locales y a los desafíos del mercado laboral, por lo que se busca abrir oportunidades reales de formación y empleo para las comunidades, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo entre la educación superior pública y el crecimiento regional.