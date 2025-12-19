UNED conecta con Internet satelital a 10 comunidades rurales e indígenas históricamente excluidas

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) instaló 10 aulas equipadas con conexión a Internet satelital de alta velocidad en comunidades rurales e indígenas que, –por décadas–, han enfrentado condiciones de aislamiento y exclusión digital.

En el caso de la Zona Sur, las comunidades beneficiadas son: Alto Carona (Punta Burica) La Casona (Coto Brus) y Finca 6 (Osa).

Estos son lugares donde la falta de conectividad obligaba a estudiantes a caminar entre dos y diez horas para encontrar señal y poder enviar sus tareas o presentar exámenes.

El rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, señaló que la brecha digital no es solo un problema de tecnología; “es un problema de justicia social. Llevar Internet a quienes más lo necesitan es defender la educación como un derecho humano”, dijo.

Con estas aulas con conexión satelital, consolidan su estrategia de impactar en los territorios más alejados con los beneficios de la educación a distancia”, detalló Arias Camacho al tiempo que señaló que cada aula es también un espacio de encuentro comunitario.

En estos sitios se impartirán capacitaciones, alfabetización digital y acompañamiento continuo, siendo la conectividad la que se convierte en una herramienta para el aprendizaje, pero también en un motor de desarrollo social y económico.