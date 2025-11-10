Vamos al Circo Hermanos Fuentes Gasca y disfrute un espectáculo inolvidable

Esto es parte de lo que puede disfrutar en el Circo Hermanos Fuentes Gasca, que se encuentran ubicados en barrio Lourdes en Pérez Zeledón.

Es un espectáculo inolvidable, denominado “Cuentos Mágicos”, lleno de fantasía, acrobacias, música y tus personajes favoritos.

Es para toda la familia, donde las emociones y atracciones serán puestas en escena.

Viva esta gran experiencia llena de luces, magia y acrobacias.

Donde se pueden adquirir las entradas.

Prepárate para una aventura inolvidable con el Circo Hermanos Fuentes Gasca de México.