Generaleño presenta su libro: La Muralla de Dios

Adolfo Quesada, quien es oriundo de Pérez Zeledón, presentó ante un grupo de personas en San Isidro de El General, su libro titulado: La Muralla de Dios.

Comprende 27 capítulos en 180 páginas.

El analista, Vladimir de la Cruz, nos da una pincela para motivarnos a leerlo.

Quesada de 58 años de edad, es vecino de Tres Ríos, pero generaleño de nacimiento, aquí tiene a toda su familia.

Si alguna persona está interesada en el libro, puede escribirle a su autor al contacto: 8923-7018 o bien adquirirlo a través de Amazon.