Vecina pide respuestas sobre construcción de torres 5 G en Pérez Zeledón

Por cuarta ocasión, una vecina del cantón se hizo presente a una sesión del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, para preguntar sobre la construcción de torres de 5 G.

Sarah Elizabeth Emkin, estuvo nuevamente este martes 2 de diciembre en la atención a vecinos, haciendo referencia al asunto, pues afirma que cada vez que va a tratar el tema, no recibe respuesta y hasta ya se cuenta con un reglamento.

Precisó, que es nocivo tener las torres cerca.

Asimismo, hizo referencia al caso de una vecina, que, al parecer, se vería afectada con la construcción de torres en la comunidad de Miravalles.

Sobre este tema, la presidenta municipal, Andrea Herrera, dijo que van a pasar el tema a la administración municipal y también, el regidor, Wilberth Ureña, dijo que esperan que el alcalde, brinde un informe al respecto.

En el Concejo Municipal, esperan que el alcalde, Emanuel Ceciliano, brinde respuesta al tema.