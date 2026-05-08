26, 27 y 28 de mayo será la etapa regional del concurso de deletreo de la regional del MEP en Pérez Zeledón

En la Escuela Las Lagunas se llevará a cabo la etapa regional del concurso regional de deletreo: “Deletrear es un arte”, que organiza la Dirección de Educación de Pérez Zeledón.

Este año 2026, será la tercera edición y será los días 26, 27 y 28 de mayo.

El proceso inició en marzo con las etapas institucionales y en abril la etapa circuital.

El 26 de mayo será primaria y el 27 de mayo secundaria, ambos en horas de la mañana. Mientras que el 28 de mayo la modalidad nocturna, porque que el concurso será de noche.

El objetivo de la actividad es potenciar el uso correcto del idioma español, incentivar la sana competencia entre centros educativos, desarrollar habilidades de expresión oral y memoria auditiva.

En esta actividad regional se tendrá la participación de estudiantes de los 10 circuitos educativos.