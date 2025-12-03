Estudiante del Liceo Rural Indígena de Ujarrás entre los mejores promedios de ingreso a la UNA

Arick Abraham Vindas Ríos, estudiante del Liceo Rural Indígena Ujarrás en Buenos Aires, logró uno de los 12 mejores promedios de ingreso a la Universidad Nacional para el próximo año.

El Departamento de Registro de la Universidad Nacional (UNA), informó que doce personas alcanzaron el puntaje máximo de admisión para el ingreso 2026, fijado en 900 puntos.

En el caso de este joven, tiene interés en Química Industrial.

Es oriundo del territorio indígena Ujarrás en el cantón de Buenos Aires, Arick Abraham, creció viendo a su madre luchar por él.

Su niñez transcurrió entre montaña, silencio y animales, un entorno que le enseñó a observar y respetar la vida en cada forma.

Mientras resolvía exámenes de años anteriores, hacía resúmenes y seguía videos en Youtube para estudiar, soñaba con aportar algo que protegiera aquel lugar que tanto significaba para él.

Al ver la nota de 900 en la pantalla, se quedó quieto, respiró profundo.

Su corazón sabía que ese número no solo era suyo, sino de una comunidad entera que lo empujó a creer.

La participación general mostró presencia en todas las regiones donde la UNA ofrece carreras. En la sede Regional Brunca reunió 187 en Coto y 434 en Pérez Zeledón.