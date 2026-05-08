Mario después de su ceguera encontró la forma de hacer arte y salir adelante

Él es Mario Alberto Robles Villalobos, a quien encontramos vendiendo sus artesanías en la Feria del Productor Generaleño en Pérez Zeledón.

Tiene 60 años de edad, tiene un año de vivir en General Viejo y era vecino de Limón.

Hace ocho años comenzó a tener problemas de la vista y ahora prácticamente la perdió.

Don Mario, se dedicó muchos años a trabajar como constructor, pero tras los problemas de salud que empezó a tener, encontró en la artesanía una forma de ganar recursos.

A don Mario lo guía el instinto del tacto, plasma su imaginación y creatividad en figuras de madera.

La habilidad llegó con el tiempo y mucha paciencia. Poco a poco comenzó a crear diferentes figuras.

Don Mario ha encontrado un modo de obtener algo de dinero, por medio del arte.

Usted lo puede encontrar cada miércoles y jueves en la Feria.

Para mayor información, pueden comunicarse al 6032-2494.