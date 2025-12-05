16 organizaciones sociales que abordan temas de discapacidad participaron en convivio

Con presentaciones artísticas.

Y diferentes actividades recreativas, así fue como se llevó a cabo el encuentro de organizaciones que trabajar el tema de discapacidad en Pérez Zeledón.

Fueron invitados representantes de 16 grupos diferentes, entre miembros de las juntas directivas, así como también usuarios.

La actividad fue coordinada por la Municipalidad de Pérez Zeledón y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.

La intención era trabajar el liderazgo inclusivo para el desarrollo del cantón.

En esta actividad, se tuvo una amplia participación de los diferentes grupos.

Con este encuentro, se buscaba que compartieran entre los integrantes de los diferentes grupos y conversar sobre futuros proyectos.

De esta manera, se llevó a cabo esta actividad.