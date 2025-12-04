Adquieren 15 sillas para senderismo y pasarelas, estructuras fueron entregadas para el turismo accesible en Pérez Zeledón

Guillermo Bonilla de 49 años, vecino de San Pedro, quien tiene una discapacidad física, fue el primero en probar una de las sillas y hasta lo llevaron a uno de los senderos de la Universidad Nacional, Campus Pérez Zeledón.

Mientras que la pequeña Victoria Solís, estaba muy emocionada, por el recorrido y ser parte de esta iniciativa.

Guillermo y Valentina, probaron estas sillas. Al igual que ellos, algunas personas con discapacidad del cantón fueron parte de la entrega de las mismas, en una actividad que se llevó a cabo en UNA, campus Pérez Zeledón.

El proyecto fue presentado por de una comisión integrada por diferentes instituciones, dirigido al turismo accesible al cantón.

La iniciativa fue presentada al INDER, donde fue aprobada.

Se trata de una inversión de casi 75 millones de colones, que incluyen la compra de 15 sillas senderismo para turismo accesible, de las cuales, 10 son para adultos y cinco para niños.

Además de 20 pasarelas.

El Centro Morpho, será el responsable de este equipo, para el alquiler de las personas con discapacidad o bien emprendimientos que lo ocupen para atender a la población.

Si alguna persona está interesada en este equipo, puede comunicarse con el Centro Morpho al 2771-1756.