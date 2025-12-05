Encuentro de Identidad Generaleña rescató las raíces del cantón

Una tarde llena de talentos, en la música, el teatro, baile, pinturas y demás, fue parte de esta actividad que ya es toda una tradición en la dirección regional de Educación de Pérez Zeledón.

En esta ocasión, participaron 141 educadores e invitados especiales.

En este 2025, se llevó a cabo la edición número 11 y tuvo lugar en la Liceo Fernando Volio Jiménez en Palmares.

En esta ocasión, tuvieron invitados especiales desde la Dirección Regional MEP Los Santos.

Un año más donde el talento del personal de educación, muestra todos sus talentos.