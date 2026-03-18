19 playas en el Pacífico Sur fueron galardonadas con la Bandera Azul Ecológica

El Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE/Playas) cumple treinta años de liderar las acciones para la conservación y el desarrollo de las zonas costeras del país.

Precisamente, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) celebra este logro con la entrega de 143 galardones a playas que cumplieron en el 2025 con los más altos estándares en pro de la protección de los recursos naturales, la acción climática y la salud pública.

En el caso del El Pacífico Sur sumó 19 banderas, con una fuerte presencia de áreas protegidas como San Pedrillo y Sirena en el Parque Nacional Corcovado, además de Playa Ballena, Uvita, Pavones y Zancudo.

Estas son las playas que lograron el galardón: La Leona, San Pedrillo Parque Nacional Corcovado, Zancudo, Madrigal (sector 1), Carate, Pejeperro, Piro, San Pedrillo (sector 2), Sirena (PNC), Ballena, Blanca, Cativo, Isla del Caño, Nicuesa, Pan, Piñuelas, Uvita, Colonia y Pavones.

Un galardón BAE simboliza una cadena de esfuerzos entre comunidades, empresas y el Estado.

La evaluación de la calidad sanitaria de la costa que realiza el ICT integra parámetros fundamentales para la seguridad y el bienestar del visitante.

Además de la calidad del agua, se verifica la existencia de rotulación sobre corrientes de resaca, el despliegue de socorristas en temporada alta, y la infraestructura de servicios y duchas.

Al sumar la separación de residuos y la educación ambiental, el ICT garantiza una gestión integral que posiciona las playas nacionales como destinos seguros y sostenibles bajo una medición técnica constante.

La categoría de Playas fue creada en 1996 como la primera en incorporarse al Programa Bandera Azul Ecológica y es administrada por el ICT.

Durante sus primeros cinco años, el PBAE se centró exclusivamente en las comunidades costeras; sin embargo, en 2002 sus objetivos fueron redefinidos, consolidándose como el mecanismo idóneo para alcanzar la excelencia higiénico‑sanitaria.