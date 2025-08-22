2026 traerá cambios importantes en evaluación de la conducta y faltas en los centros educativos

Así lo confirmó la viceministra Académica del MEP, Guiselle Alpízar, tras una consulta de Tv Sur, sobre los cambios que se vienen en el nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes para el 2026.

Esto se debe a los niveles de violencia que se reportan en algunos centros educativos, la faltan constantes con el uso de sustancias como drogas, alcohol y los mismos vapo, por mencionar algunos.

Por lo que los porcentajes en las faltas, van a aumentar, sobre todo las consecuencias que

De acuerdo con la jerarca, estos cambios se acompañan a los reglamentos de cada centro educativo, buscando cambios en las conductas, que están afectando el aprendizaje.

Como parte de los cambios, se encuentran las pruebas estandarizadas, que serán por materias.

Se espera que pronto se den a conocer todos los detalles.

Para de los cambios en la evaluación educativa se vienen para el 2026.