132 estudiantes de noveno año participan en Feria Informativa del Colegio Científico de Pérez Zeledón

Con el fin de dar a conocer qué es el Colegio Científico de Pérez Zeledón, es que este viernes se llevó a cabo la Feria Informativa, que reunió a 132 estudiantes de noveno año de diferentes colegios de la Zona Sur.

Tanto los alumnos como padres de familia, conocieron el trabajo que se hace en la institución y la forma de trabajar, como parte del proceso que se sigue para el proceso de admisión de décimo para le 2026.

Los mismos estudiantes del Colegio Científico, fueron quienes explicaron a los visitantes, las labores que se llevan a cabo.

Esta Feria, se lleva a cabo como parte del proceso de admisión, que también comprende el realizar el examen que será el 10 de octubre.

Para el 2026, se espera un grupo de décimo nivel.