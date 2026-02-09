33953 estudiantes de la Zona Sur recibieron recursos de Avancemos Cuadernos

A inicios de este mes de febrero, el Instituto Mixto de Ayuda Social, informó que para la Región Brunca se creó la TMC Avancemos-Motivo Cuadernos a 33,953 personas estudiantes.

Se otorgó mediante un proceso masivo de resoluciones el monto de ₡17.000, correspondiente a Cuadernos e Implementos Escolares para el 2026.

Este es el dato de estudiantes beneficiados por cantón

Cantón Estudiantes

Pérez Zeledón 12,314

Buenos Aires 6,183

Coto Brus 4,410

Corredores 4,114

Golfito 2,917

Osa 3,218

Puerto Jiménez 797

Total 33,953

Qué pasa si un estudiante cumple los 18 años. El Director de la Dirección de Desarrollo Social IMAS, explica.

En el caso de los estudiantes que ingresarán a primer año de escuela, qué pasa.

Es importante mencionar que las personas beneficiarias podrán ir aumentando de acuerdo con los procesos que se realice el IMAS y por ende el otorgamiento de la TMC Avancemos a mayor cantidad de población.

El depósito correspondiente a Avancemos-Cuadernos e Implementos Escolares, tal como se informó en redes sociales.

Para ello, cada hogar podrá verificar su aprobación a través de la plataforma Mi Expediente del IMAS.

Cabe indicar que el IMAS en el programa Avancemos en la Region Brunca en el 2025, destinó 12 mil 452 millones de colones.

A partir de febrero se otorgarán los montos acordes al nivel educativo en el que se encuentren matriculado sea 18.000, 30.000 o 40.000 colones, según corresponda.