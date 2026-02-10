La campeona 2025 del Chirripó quedó fuera tras sufrir una lesión

El presidente de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña confirmó a Tv Sur que Miriam Morales, la ganadora de los 34K del Chirripó en 2025, se perderá la competencia de este año por causa de una lesión.
El presidente de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña confirmó a Tv Sur que Miriam Morales, la ganadora de los 34K del Chirripó en 2025, se perderá la competencia de este año por causa de una lesión.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414