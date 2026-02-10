La campeona 2025 del Chirripó quedó fuera tras sufrir una lesión

Por
Johan Garcia G.
-
0
31

El presidente de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña confirmó a Tv Sur que Miriam Morales, la ganadora de los 34K del Chirripó en 2025, se perderá la competencia de este año por causa de una lesión.

Artículos relacionadosMás del autor