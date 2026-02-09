La Carrera Chirripó reunirá a 450 atletas entre las distancias de 12 y 34 kilómetros 

Por
Johan Garcia G.
-
0
28

La tradicional Carrera al Chirripó reunirá a un total de 450 atletas inscritos, entre la prueba de los 34 kilómetros que cumple su edición 38 y los 12 k que en este 2026 llegará a nueve años de historia.

